СПОРТ НОВИНИПісля перемоги "Манчестер Сіті" над "Вест Бромвич" в матчі 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) був встановлений рекорд футбольного чемпіонату за кількістю лідерів за один сезон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В АПЛ встановлений рекорд по числу лідерів за один сезон
По ходу сезону в чемпіонаті лідирували "Арсенал", "Евертон" та інші команди
Фото: footballhd
Як зазначає пресслужба ліги, "Манчестер Сіті" після перемоги став дев'ятою командою, яка очолила турнірну таблицю АПЛ протягом сезону, передає "Укрінформ".
По ходу сезону в чемпіонаті лідирували "Арсенал", "Евертон", "Лестер", "Ліверпуль", "Саутгемптон", "Тоттенхем", "Челсі", "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті".
Нагадаємо, що "Реал" переміг "Алавес" і наблизився до лідера Ла Ліги
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