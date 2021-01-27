В АПЛ встановлений рекорд по числу лідерів за один сезон По ходу сезону в чемпіонаті лідирували "Арсенал", "Евертон" та інші команди

Після перемоги "Манчестер Сіті" над "Вест Бромвич" в матчі 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) був встановлений рекорд футбольного чемпіонату за кількістю лідерів за один сезон.

Фото: footballhd

Як зазначає пресслужба ліги, "Манчестер Сіті" після перемоги став дев'ятою командою, яка очолила турнірну таблицю АПЛ протягом сезону, передає "Укрінформ". По ходу сезону в чемпіонаті лідирували "Арсенал", "Евертон", "Лестер", "Ліверпуль", "Саутгемптон", "Тоттенхем", "Челсі", "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті". Нагадаємо, що "Реал" переміг "Алавес" і наблизився до лідера Ла Ліги

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