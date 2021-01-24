"Реал" переміг "Алавес" і наблизився до лідера Ла Ліги

Мадридський клуб скоротив відставання від "Атлетіко" до 4 очок.

В матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) мадридський "Реал" обіграв на чужому полі "Алавес" 4:1, повідомляє Укрінформ.

Гості забили три м’ячі ще до перерви. Відзначились Каземіро, Бензема і Азар. В другому таймі Хоселу один м’яч відіграв. На 70-й хвилині Бензема забив вдруге і встановив остаточний рахунок.

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Топ-4 Ла Ліги: 1."Атлетіко" - 44 (17), 2."Реал" - 40 (19), 3."Севілья" - 36 (19), 4."Барселона" - 34 (18).

Інші важливі матчі 20-го туру зіграють 24 січня: "Ельче" - "Барселона" (17:15), "Атлетіко" - "Валенсія" (22:00).

Нагадаємо, що раніше "Атлетік" обіграв "Реал" і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії