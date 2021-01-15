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"Атлетік" обіграв "Реал" і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії
У Малазі баски виграли перший тайм
Фото: з вільних джерел
У другому півфіналі Суперкубка Іспанії "Атлетік" (Більбао) обіграв "Реал" (Мадрид) 2:1, повідомляє "Укрінформ".
У Малазі баски виграли перший тайм. Двічі забив Рауль Гарсія. На 75-й хвилині Бензема один м’яч відіграв. 2:1 - сенсаційна перемога "Атлетіка".
Нагадаємо, що "Барселона" стала фіналістом Суперкубка Іспанії
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15 01 2021 11:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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