Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

"Атлетік" обіграв "Реал" і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії

У Малазі баски виграли перший тайм
В матчі за трофей зіграють "Барселона" і "Атлетік".
"Атлетік" обіграв "Реал" і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії Фото: з вільних джерел

У другому півфіналі Суперкубка Іспанії "Атлетік" (Більбао) обіграв "Реал" (Мадрид) 2:1, повідомляє "Укрінформ".

У Малазі баски виграли перший тайм. Двічі забив Рауль Гарсія. На 75-й хвилині Бензема один м’яч відіграв. 2:1 - сенсаційна перемога "Атлетіка".

Нагадаємо, що "Барселона" стала фіналістом Суперкубка Іспанії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 01 2021 11:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.