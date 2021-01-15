"Атлетік" обіграв "Реал" і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії У Малазі баски виграли перший тайм

В матчі за трофей зіграють "Барселона" і "Атлетік".

Фото: з вільних джерел

У другому півфіналі Суперкубка Іспанії "Атлетік" (Більбао) обіграв "Реал" (Мадрид) 2:1, повідомляє "Укрінформ". У Малазі баски виграли перший тайм. Двічі забив Рауль Гарсія. На 75-й хвилині Бензема один м’яч відіграв. 2:1 - сенсаційна перемога "Атлетіка". Нагадаємо, що "Барселона" стала фіналістом Суперкубка Іспанії

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