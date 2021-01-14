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"Барселона стала фіналістом Суперкубка Іспанії

Основний і додатковий час завершились внічию 1:1
У півфіналі каталонці обіграли "Реал Сосьєдад" в серії пенальті.
"Барселона стала фіналістом Суперкубка Іспанії "Барселона". Фото: wikimedia.org.

У першому півфіналі Суперкубка Іспанії "Барселона" обіграла "Реал Сосьєдада" 1:1 (в серії пенальті 3:2), повідомляє "Укрінформ".

У Кордові першими м’яч забили каталонці. На 39-й хвилині відзначився Френкі де Йонг. На початку другого тайму "Реал Сосьєдад" відігрався. Оярсабаль реалізував пенальті.

Основний і додатковий час завершились внічию 1:1. В серії пенальті "Барселона" перемогла 3:2.

У фіналі (17 січня) "Барселона" зіграє з переможцем матчу "Реал" - "Атлетік". Другий півфінал зіграють 14 січня у Малазі.

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14 01 2021 13:23
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