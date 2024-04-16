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Україна провела ще один раунд переговорів з Іспанією для укладення безпекової угоди

16 квітня 2024, 20:09
Україна провела ще один раунд переговорів з Іспанією для укладення безпекової угоди
Фото: з вільного доступу
Ця угода буде особливою через тісні відносини Іспанії з країнами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки.

Українська сторона провела ще один раунд переговорів з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті глави держави.

16 квітня перемовини провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Із представниками Іспанії продовжили роботу над проєктом документа й посилили його ключові положення.

За словами Жовкви, угода з Іспанією матиме "низку особливостей порівняно з іншими подібними угодами, зокрема у зв’язку з тісними відносинами Іспанії з країнами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки".

Делегації обох держав узгодили графік переговорів і майбутніх заходів на найвищому рівні для підписання договору.

Іспаніявійна в Україніросія окупантибезпекова угода

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