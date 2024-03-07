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росіяни не виступлять на Олімпіаді-2024 в одному зі своїх переможних видів спорту

07 березня 2024, 16:31
росіяни не виступлять на Олімпіаді-2024 в одному зі своїх переможних видів спорту
Атлетам з рф заборонили участь в Іграх навіть у "нейтральному" статусі.

російські спортсмени не братимуть участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року у змаганнях зі спортивної гімнастики навіть у "нейтральному" статусі, адже вони втратили останню можливість відібратися на Ігри.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Видання нагадує, що у листопаді 2023 року Міжнародна федерація гімнастики затвердила критерії нейтралітету для спортсменів з росії та білорусі. Вони відкривали можливість для гімнастів з цих країн відібратися на Олімпіаду в особистих турнірах, хоча й не могли бути представлені в командних змаганнях.

"Останнім шансом російських та білоруських спортсменів відібратися на Олімпійські ігри була серія етапів Кубка світу. European Gymnastics не підтримала повернення російських та білоруських спортсменів до змагань, через що вони втратили можливість поборотися за ліцензії через чемпіонат Європи", - йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що на трьох із чотирьох етапів Кубка світу російські гімнасти не були представлені як "нейтральні". Відтак, росіяни достроково втратили шанси поборотися за олімпійські ліцензії на якомусь зі снарядів.

"На попередній Олімпіаді у Токіо російські спортсмени, що були представлені у складі збірної ОКР, вибороли вісім нагород у спортивній гімнастиці", - пише ЗМІ.

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