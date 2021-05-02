Roshen отримав дозвіл на випуск масла високого ступеню кошерності

Вінницький молочний завод (ВМЗ), що входить до корпорації Roshen, планує в 2021 році кілька експортних постачань солодковершкового масла високого ступеню кошерності, повідомив виробник у прес-релізі.

"Молочний завод Roshen став першим у світі виробником фасованого вершкового масла за межами Ізраїлю, який отримав дозвіл вищого органу кошерності (Kashruth Department B.D.Z. Orthodox Council Jerusalem)", - зазначив Roshen.

Виробник уточнив, що новий продукт буде розфасовано в упаковку по 200 г, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, добова потужність ВМЗ із переробки молока - 600 тонн на добу. Потужність виробничих ліній дає змогу виробляти до 48 тонн сухих молочних продуктів, до 30 тонн масла, до 18 тонн молочного жиру і до 50 тонн згущеного молока на добу.

Завод виробляє молоко сухе незбиране, молоко сухе знежирене, вершки сухі, молоко сухе карамелізоване, масло вершкове, кисловершкове, пастеризовані вершки, ультра пастеризовані вершки (20%, 30% або 40% жиру), молоко згущене з додаванням цукру, молочний жир і його фракції (олеїн і стеарин). У вересні 2020 року ВМЗ розпочав виробництво і реалізацію нової лінійки солодковершкового масла ТМ Roshen, представлену в роздрібній упаковці позиціями "масло селянське 72,6%" і "масло екстра 82,5%".

Відповідно до прес-релізу компанії, ВМЗ - лідер з експорту серед українських молочних підприємств за останні п'ять років зі щорічним експортом понад 10 тис. тонн. Продукцію експортують до більше ніж 50 країн світу - зі Східної Європи, Азії, Північної Америки та Африки.

Корпорація Roshen входить до топ-30 найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики і Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Київська обл.), Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробництво Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація випускає майже 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва досягає 450 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує приблизно 70 од. у різних регіонах країни.

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