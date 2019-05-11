"Roshen" планує відкривати по 10 магазинів на рік
Кондитерська корпорація Roshen планує щорічно відкривати по фірмовому магазину в містах присутності, повідомляє "Економічна Правда".
Про це повідомив президент корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський на зустрічі з журналістами.
"Щороку ми в кожному місті будемо додавати мінімум по одному магазину. Цей напрямок окупається. Ми розширюємося у всіх містах, цього року зайшли в Запоріжжя", - заявив Москалевський.
Він уточнив, що зараз фірмовий роздріб корпорації налічує 69 магазинів і присутній в 10 містах, зокрема у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Києві, Ірпені, Борисполі, Броварах.
Крім того, президент корпорації зауважив, що зараз Roshen замислюється про розвиток мережі кав'ярень.
"В Києві висока конкуренція з точки зору кафе. Ми зараз в пошуку людини, яка цим займеться. У нас є магазини, і ми хотіли б таким чином підняти загальну виручку з точки", - сказав Москалевський, додавши, що поки не знає, чи отримає проект кав'ярень розвиток.
Президент Roshen зазначив, що 30-40% від прибутку спрямовується на інвестиції у виробництво, ще 10% - на соціальні проекти.
"Бориспільська фабрика нарощує потужності. Там зараз працює три лінії, четверта в монтажі. Наша мета - повністю завантажити підприємство. Ми очікуємо, що фабрика буде випускати 6-7 тис. тонн бісквітних виробів в місяць, зараз вона наближається до 1 тис. тонн", - сказав президент корпорації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?