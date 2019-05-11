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"Roshen" планує відкривати по 10 магазинів на рік

Він уточнив, що зараз фірмовий роздріб корпорації налічує 69 магазинів і присутній в 10 містах, зокрема у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Києві, Ірпені, Борисполі, Броварах
"Щороку ми в кожному місті будемо додавати мінімум по одному магазину. Цей напрямок окупається. Ми розширюємося у всіх містах, цього року зайшли в Запоріжжя", - заявив Москалевський.
"Roshen" планує відкривати по 10 магазинів на рік Фото: з вільних джерел

Кондитерська корпорація Roshen планує щорічно відкривати по фірмовому магазину в містах присутності, повідомляє "Економічна Правда".

Про це повідомив президент корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський на зустрічі з журналістами.

"Щороку ми в кожному місті будемо додавати мінімум по одному магазину. Цей напрямок окупається. Ми розширюємося у всіх містах, цього року зайшли в Запоріжжя", - заявив Москалевський.

Він уточнив, що зараз фірмовий роздріб корпорації налічує 69 магазинів і присутній в 10 містах, зокрема у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Києві, Ірпені, Борисполі, Броварах.

Крім того, президент корпорації зауважив, що зараз Roshen замислюється про розвиток мережі кав'ярень.

"В Києві висока конкуренція з точки зору кафе. Ми зараз в пошуку людини, яка цим займеться. У нас є магазини, і ми хотіли б таким чином підняти загальну виручку з точки", - сказав Москалевський, додавши, що поки не знає, чи отримає проект кав'ярень розвиток.

Президент Roshen зазначив, що 30-40% від прибутку спрямовується на інвестиції у виробництво, ще 10% - на соціальні проекти.

"Бориспільська фабрика нарощує потужності. Там зараз працює три лінії, четверта в монтажі. Наша мета - повністю завантажити підприємство. Ми очікуємо, що фабрика буде випускати 6-7 тис. тонн бісквітних виробів в місяць, зараз вона наближається до 1 тис. тонн", - сказав президент корпорації.

Нагадаємо, що "Roshen" зобов'язали доплатити 23 мільйони за будівництво заводу.
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05 11 2019 17:15
ТЕГИ: Roshen
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