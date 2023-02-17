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ПОЛІТИКА

росії не вдасться захопити Бахмут до 24 лютого — ISW

17 лютого 2023, 09:45
росії не вдасться захопити Бахмут до 24 лютого — ISW
Бахмут
Схоже, самі росіяни теж не вірять у свою мету.

російській окупаційній армії попри бажання Кремля навряд чи вдасться захопити Бахмут до символічної дати першої річниці вторгнення в Україну – 24 лютого.

Так вважає Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зауважили на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що росіяни мають намір захопити Бахмут до 24 лютого, щоб відзначити першу річницю вторгнення в Україну, і планують провести масовану серію ракетних ударів, щоб відзначити цю дату.

Водночас засновник "групи Вагнера" Євгєній Прігожин нещодавно заявив, що, за його очікуваннями, вагнерівці оточать Бахмут до березня або квітня. До того ж аналітики ISW зауважують, що ці оцінки Прігожина щодо російського просування в районі Бахмута загалом були ближчими до тактичних реалій, ніж оцінки, що прогнозують швидке просування російських військ.

"російські війська, схоже, не прискорюють темпи просування навколо Бахмута і навряд чи досягнуть цієї мети до 24 лютого, про яку повідомлялося раніше. Українські сили завжди можуть вирішити, що витрати, пов'язані з утриманням Бахмута, занадто високі, і добровільно вийти з міста, хоча українські сили і керівництво продовжують вказувати на те, що вони мають намір утримувати місто", – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, що експерти Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російські військові не змогли в короткий термін підготувати мобілізованих для ефективних наступальних операцій.


війнаБахмутISW

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