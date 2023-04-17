росії не вистачає обладнання для війни проти України через санкції – Білий дім
Про це міністр сказала в інтерв`ю для CNN.
Міністр зазначила, що санкції і експортний контроль змусили росію звернутися до Ірану та Північної Кореї за військовою допомогою.
"Але ми вважаємо, що його (президента рф) армії дійсно не вистачає обладнання, необхідного для ведення війни", – сказала Джанет Єллен.
Вона додала, що США вживають заходів, щоб обмежити можливість росії ухилятися від санкцій.
За її словами, обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель перетворює очікуваний профіцит бюджету росії на дефіцит.
Раніше в США заявили, що росія має заплатити за руйнування в Україні.