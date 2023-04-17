росії не вистачає обладнання для війни проти України через санкції – Білий дім

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що запроваджені Вашингтоном санкції позбавляють росію обладнання для ведення війни проти України.

Про це міністр сказала в інтерв`ю для CNN.

Міністр зазначила, що санкції і експортний контроль змусили росію звернутися до Ірану та Північної Кореї за військовою допомогою.

"Але ми вважаємо, що його (президента рф) армії дійсно не вистачає обладнання, необхідного для ведення війни", – сказала Джанет Єллен.

Вона додала, що США вживають заходів, щоб обмежити можливість росії ухилятися від санкцій.

За її словами, обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель перетворює очікуваний профіцит бюджету росії на дефіцит.

Раніше в США заявили, що росія має заплатити за руйнування в Україні.