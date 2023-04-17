росія має заплатити за руйнування в Україні – Мінфін США

рф має заплатити за шкоду, яку вона заподіяла Україні під час розв'язаної повномасштабної війни.

Таку заяву зробила міністерка фінансів США Джанет Єллен, повідомляє CNN.

Єллен заявила, що наразі ведуться переговори щодо механізму, як змусити росію заплатити Україні за завдані війною збитки.

"Це відповідальність, яку, я думаю, як очікує світова спільнота, має понести росія. Це те, що ми обговорюємо з нашими партнерами, але існують юридичні обмеження щодо того, що ми можемо зробити із замороженими російськими активами", – сказала міністерка.

З моменту вторгнення росії в Україну рік тому Мін'юст США конфіскував яхти, нерухомість та інші активи на суму $500 млн в осіб, які підтримують російський уряд та ухиляються від американських санкцій.

Окрім США на сьогодні лише Канада ухвалила механізм конфіскації активів росії на користь України.

Минулого тижня Канада розгорнула симулятори танків Leopard 2 для ЗСУ.