росії не вистачає виробництва боєприпасів, необхідних для війни в Україні – Reuters

Також джерела зазначили, що неможливість доступу до західних компонентів підриває здатність росії виробляти нове озброєння та ремонтувати старе.

росія виробляє недостатню кількість боєприпасів, щоб задовольнити свої потреби у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters.

"Можливості росії з виробництва боєприпасів усередині країни наразі є недостатніми для задоволення потреб війни проти України", - наводить видання слова неназваних західних чиновників.

При цьому вони додали, що санкції сильно б'ють по російському військово-промисловому комплексу. Це викликає серйозні затримки та збільшує витрати.

Також джерела зазначили, що неможливість доступу до західних компонентів підриває здатність росії виробляти нове озброєння та ремонтувати старе.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росія імпортує боєприпаси з Ірану та Північної Кореї. У такий спосіб вона намагається заповнити нестачу снарядів для війни проти України.

Раніше повідомлялось, що Європейський союз зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.