росії ніхто не погрожував – Байден відповів на "ядерний шантаж" путіна

Основні тези з промови президента Сполучених Штатів Джо Байден на сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй

Фото: Mind.ua

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив із промовою на сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Публікуємо основні тези з виступу американського лідера. росія грубо порушує статут ООН, намагаючись відібрати територію сусідньої країни. Статут ООН був підписаний державами всього світу, що показало, що ми можемо розходитися в деяких речах, але зійшлися в одному - запереченні війни та насильства для переділу кордонів.

володимир путін загрожує Європі ядерною зброєю, кремль організує референдуми, російська влада збирає нових солдатів. путін каже, що він діє так через зовнішню загрозу, але ніхто не погрожував рф. Заява путіна перед вторгненням про те, що росія створила Україну, показує справжні цілі росії.

Зараз знаходять масові могили в Ізюмі, тіла зі слідами тортур. Це війна, спрямована проти існування української держави, українського народу. Від цього має стигнути кров.

Демократія – це найбільший інструмент людства. США її захищатимуть.

США виступають за включення нових членів до Радбезу ООН - постійних і тимчасових, з кожного регіону світу. США також виступає проти можливості накладати "вето" на рішення Ради Безпеки.

Штати прямо зараз тісно працюють із союзниками, щоб не допустити потенційної атаки РФ на території НАТО.

США виступають за те, щоби війна в Україні закінчилася на справедливих умовах. Раніше iPress повідомляв, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Раніше iPress повідомляв, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія не зможе виграти ядерну війну

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