Росії таки дозволили брати участь у виборах нового генсека Ради Європи

Таке рішення ухвалив КМРЄ на рівні глав МЗС країн-членів на своїй річній сесії у п'ятницю в Гельсінкі

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у діяльності статутних органів організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генсека організації у червні.

"Усі країни-члени повинні мати право брати участь на рівних засадах у Комітеті міністрів і Парламентській асамблеї – двох статутних органах Ради Європи", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на рішення РЄ.

Водночас, як нагадали міністри, одним із фундаментальних зобов’язань країн-членів є сплата внесків до бюджету РЄ.

Окрім цього, глави МЗС заявили, що вони б вітали той факт, якщо усі країни-члени зможуть взяти участь у сесії ПАРЄ у червні, відзначаючи важливість виборів генерального секретаря Ради Європи і суддів Європейського суду з прав людини.

Міністри також підкреслили важливість посилення координації у діях КМРЄ і ПАРЄ задля "зміцнення спроможності Організації ефективніше реагувати на ситуації, коли країна-член порушує свої статутні зобов'язання або не дотримується стандартів, фундаментальних принципів та цінностей Ради Європи".

Нагадаємо, що на засіданні комітету в Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії. 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України. Відтоді Росія не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що скасування Радою Європи вимог до Росії щодо виконання нею своїх зобов'язань як країни-члена може дати Україні підстави заявляти про відмову від дотримання Мінських угод.