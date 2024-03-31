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росії важко створити захист від атак українських дронів – ISW

31 березня 2024, 10:17
росії важко створити захист від атак українських дронів – ISW
Військові рф формують мобільні вогневі групи для протидії українським безпілотникам.

Проте найближчим часом їм буде важко розгорнути їх у необхідному масштабі, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"російські військові формують мобільні вогневі групи у складі невизначених загальновійськових армій та армій ВПС і ППО для боротьби з безпілотниками", - йдеться в повідомленні. 

В армії рф хочуть оснастити нові вогневі групи тепловізорами, системами РЕБ і кулеметами, встановленими на пікапах. 

Але інформація про місце розміщення груп, їх розмір та ешелон не розголошується.

В ISW пишуть, що російські військові стикаються з загрозою українських безпілотників як на окупованих територіях України, так і в росії: на нафтопереробних заводах та інших об’єктах критичної інфраструктури, які підтримують військові зусилля ря. 

Наразі не ясно чи вдасться цим мобільним групам захистити територію, на яку націлені українські дрони, вважають спеціалісти.

Опис російських мобільних вогневих груп подібний до українських тактичних мобільних вогневих груп, які Україна почала масово розгортати навесні минулого року для захисту від регулярних атак безпілотників типу Shahed-136/131.

"Українські сили вже давно завдають ударів з дронів по російських цілях в окупованій Україні, і рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, ймовірно, є відповіддю на нещодавню інтенсифікацію ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах у лютому та березні", – пишуть експерти Інституту.

За їх словами, російським військам, імовірно, важко правильно розгорнути системи ППО ближнього радіуса дії вздовж очікуваних векторів польотів українських БпЛА, тоді як російські військові, схоже, навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі в добре захищених районах росії.

"Масове розгортання мобільних вогневих груп по всій території західної росії може створити подібні проблеми для російських сил, оскільки російські військові можуть бути не в змозі розмістити групи в достатньому масштабі", – підсумували в ISW.

Так минулого тижня ми повідомляли, що атаки українських безпілотників зменшили випуск бензину в росії.

 

Росіямобільні вогневі групи

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