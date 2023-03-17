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росія активізує спроби обійти санкції через Казахстан

17 березня 2023, 18:30
росія активізує спроби обійти санкції через Казахстан
Такі спроби посилились на фоні планів Туреччини боротьби з транзитом під санкційних товарів.

російські компанії останніми тижнями завалили казахстанських партнерів новими проханнями допомогти їм обійти західні санкції та імпортувати товари. 

Повідомляє Reuters.

Аби продати товари, які заборонили західні країни російські підпріємці створили складну мережу ланцюгів постачання через треті країни, аби уникнути обмеження. Так, багато товарів ввозяться через Туреччину і екс радянські республіки. 

Агенство пише, що такі країни відчули зростання кількості запитів від росії щодо допомоги у доставці всього, від підшипників та деталей літаків до рідкісноземельних металів через кордон із Казахстаном.

Такий високий інтерес російського бізнесу напряму пов’язаний з повідомленнями про плани Туреччини щодо боротьби з транзитом під санкційних товарів. 

За повідомленням агентства, один казахстанський підприємець сказав, що йому запропонували один мільйон доларів за допомогу у перевезенні вантажівки з рідкісноземельними металами з Австралії.

росія має довгий список покупок, який включає промислове обладнання, залізничні підшипники, передову електроніку, радіообладнання, турбіни, деталі літаків, сировину та матеріали для банківських карток. 

На сьогодні росія залишається найбільшим торговим партнером Казахстану. Експорт Казахстану до рф того року зріс на чверть, до $8,8 млрд. У той же час, Казахстан різко збільшив імпорт комп'ютерів з країн Європи та Тайваню, хоча незрозуміло, скільки з них було потім ре-експортовано до росії. Зростання торгівлі настільки різке, що казахстанська митниця перевантажена.

А ще такий бізнес пов'язаний із додатковими витратами. Казахстанські бізнесмени, які перепродують товари в рф, зазвичай мають право на відшкодування ПДВ у розмірі 12%, але ті, хто переміщає підозрілі товари, не подають його, щоб не піддавати ризику весь ланцюжок поставок.

Цій події передувало, що тиждень тому Туреччина раптово зупинила транзит санкційних товарів до росії.
РосіяКазахстансанкції

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