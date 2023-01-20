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ПОЛІТИКА

росія активізувала інформаційну операцію щодо ескалацій війни - ISW

20 січня 2023, 10:07
росія активізувала інформаційну операцію щодо ескалацій війни - ISW
Фото:http://espreso.tv/
Таким чином вона хоче перешкодити підтримці України Заходом

росія активізує інформаційну операцію з поширення думки про ескалацію війни в тому випадку, якщо Україна отримає зброю, здатну завдати удару російським військам на території тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 січня.

Зазначається, що дмитро пєсков заявив, що постачання Заходом озброєнь великої дальності Україні виведуть "конфлікт на новий якісний рівень". Він додав, що навіть обговорення надання такої зброї "потенційно вкрай небезпечне".

ISW наголошує, що Крим є територією України, і Україна має право відповідно до законів та норм збройного конфлікту завдавати ударів по російським військовим об'єктам у Криму.

При цьому, згідно з міжнародним правом та нормами, вона також має право атакувати цілі в росії, оскільки країна-окупант не залишає за собою права прихистку для військових цілей на своїй території.

В Інституті переконані, що погрози пєскова є частиною російської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб перешкодити підтримці України Заходом, і не відповідають реальним можливостям росії щодо ескалації проти Заходу. Там додають, що Кремль також навряд чи застосовуватиме ядерну зброю в Україні, і вкрай малоймовірно, що застосує її проти Заходу.

Також в звіті йде мова про те повідомляється, що кремлівські чиновники продовжують проводити зустрічі з білоруським керівництвом, що може створити умови для нападу росії на Україну з білорусі, хоча цього може і не статися, і точно не найближчими тижнями. Водночас зазначається, що "російські воєнкори" продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з білорусі, заявляючи, що для росії ідея розширювати фронт - погана.

Раніше глава МЗС Ірану Хуссейн Амірабдоллахян заявив, що його держава не визнає анексію захоплених та окупованих росією українських територій України.

РосіявійнаISW

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