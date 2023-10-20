росія арештувала ще одну американську журналістку

Державний департамент США підтвердив повідомлення про арешт в рф редакторки татаро-башкирської служби "Радіо Свобода" Алсу Курмашевої.

Суд арештував її через невиконання російського закону про"іноземних агентів".

Про це пише Укрінформ.

"Нам відомо про затримання Алсу Курмашевої в росії. Щоразу, коли громадянина США затримують за кордоном, Державний департамент працює над забезпеченням необхідної допомоги", - заяив речник Держдепу Метью Міллер.

За його словами, для Держдепу немає більшого пріоритету, ніж безпека американських громадян за кордоном.

"Уряд росії поки нас не повідомив офіційно про цей арешт, але цю справу ми відстежуємо від травня, коли російський уряд вилучив її паспорти та не дозволив залишити країну", - додав Міллер.

Він наголосив, що це є ще одним випадком переслідування російським урядом громадян США.

Нагадаємо, що в березні цього року росія заарештувала журналіста WSJ Евана Гершковича.