росія б'є "Шахедами" по позиціях на лінії фронту – ISW
Про це йдеться в звіті ISW.
"Відомий, пов’язаний з кремлем російський військовий блогер стверджував, що російські війська нещодавно зосередили артилерійську і авіаційну діяльність у прифронтових районах", - пишуть в Інституті.
За словами експертів ISW, він також пише, що росіяни завдали ударів у тилових районах Кіровоградської, Харківської і Дніпропетровської областей.
По всій лінії фронту точаться позиційні бої, підтверджених просувань немає жодна зі сторін.
В ISW додали, що ГУР повідомили, що російські війська не мають необхідних оперативних резервів для проведення одночасних наступальних дій на кількох напрямках в Україні.
Разом з тим, заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Мєдвєдєв 17 січня підтвердив, що ліквідація української державності і незалежності залишається однією з головних цілей росії у війні.
Крімтого, вперше Україна успішно застосувала відремонтовану в Україні гібридну систему протиповітряної оборони - FrankenSAM.Днями Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ завдали удару по позиції російських ВДВ поблизу Бахмута.