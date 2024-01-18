росія б'є "Шахедами" по позиціях на лінії фронту – ISW

Аналітики спостерігають збільшення кількості ударів російських безпілотників "Шахед" по українських позиціях на передовій.

Про це йдеться в звіті ISW.

"Відомий, пов’язаний з кремлем російський військовий блогер стверджував, що російські війська нещодавно зосередили артилерійську і авіаційну діяльність у прифронтових районах", - пишуть в Інституті.

За словами експертів ISW, він також пише, що росіяни завдали ударів у тилових районах Кіровоградської, Харківської і Дніпропетровської областей.

По всій лінії фронту точаться позиційні бої, підтверджених просувань немає жодна зі сторін.

В ISW додали, що ГУР повідомили, що російські війська не мають необхідних оперативних резервів для проведення одночасних наступальних дій на кількох напрямках в Україні.

Разом з тим, заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Мєдвєдєв 17 січня підтвердив, що ліквідація української державності і незалежності залишається однією з головних цілей росії у війні.

Крімтого, вперше Україна успішно застосувала відремонтовану в Україні гібридну систему протиповітряної оборони - FrankenSAM.