Росія блокує українські зернові судна - Мінагрополітики

В січні зафіксовано найнижчий показник виходу суден

Російські інспектори штучно блокують роботу зернового коридору, повідомляє Мінагрополітики України.

"Упродовж січня кількість виходів суден із українських портів трималася на рівні 2,7, тобто в середньому це було по 2–3 кораблі в день. Це фактично вважався один із найнижчих показників за всі місяці існування "зернової ініціативи". Він зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів. Однак за останні дні, станом на кінець січня, ситуація погіршується і добова кількість суден впала до 2,5. Це антирекордний показник", - йдеться в повідомленні.

Попри це, за даними міністерства, середній тоннаж відправок на одному судні в січні зберігся на рівні 37 тис. тонн, що є найкращим показником за час роботи коридору. Але на загальну кількість відправок у січні це позитивно не вплинуло.

Коридором за перший місяць нового року виїхало лише 2,4 млн тонн збіжжя, тоді як у вересні та жовтні це було понад 4 млн тонн. Пшениці у січні відправлено 540 тис. тонн, з них до Африки – 61 тис. тонн.

Всього Україна вже відправила в рамках зернової ініціативи 675 суден із вантажем в 18,4 млн тонн. Частка Африки становить 2,3 млн тонн, Азії – 5,1 млн тонн, Європи – 7,5 млн тонн, Близького Сходу – 3,4 млн тонн.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні вже зібрано 50,9 млн тонн зернових та зернобобових культур зі 10,9 млн га (94% від загальної площі посівів) при врожайності 47 ц/га.