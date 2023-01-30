росія буде проводити чергову хвилю мобілізації - британська розвідка

російські прикордонники не дозволяли трудовим мігрантам з подвійними паспортами виїхати з рф

Російська влада, ймовірно, тримає відкритим варіант ще одного призову в рамках «часткової мобілізації», йдеться в звіті британської розвідки.

"22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники не дозволяли киргизьким трудовим мігрантам з подвійними паспортами виїхати з Росії, кажучи цим чоловікам, що їхні імена перебувають у списках для мобілізації", - повідомляє розвідка.

23 січня 2023 року речник президента росії дмитро пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує залишатися в силі.

Британська розвідка повідомила, що російське керівництво, швидше за все, продовжує шукати способи залучити велику кількість особового складу, необхідного для забезпечення великого наступу в Україні.

Нагадаємо, австрійський аналітик Том Купер вважає, що путіну байдуже на жертв.