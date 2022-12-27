путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер

Черговий огляд подій на українському фронті за минулий тижень від австрійського аналітика Тома Купера, відомого своїми чіткими оцінками того, що відбувається на фронті та сарказмом. Так, путіну байдуже на жертв. Ми знали це і раніше. Але не всі на Заході це розуміють. Поза тим, завжди важливо та потрібно чути таке: "Кількість військ сама по собі не може перемогти комбінацію вогневої потужності, точності та маневру, яку сьогодні має ЗСУ".

Минуло більше тижня з моменту мого останнього звіту/оновлення, тож настав час для чергового. Перш ніж почати, кілька відповідей на "питання, які часто задають".

Захід бреше Україні щодо продовження допомоги тощо? О так, бреше. Звичайно, бреше: коли йде війна, брешуть усі. У тому числі і "Захід".

Хоча зауважте: це стосується і путіна, і суровікіна, і їхніх "вищих командувачів" у Москві, і всіх підконтрольних путіну російських "ЗМІ".

Рівень російських жертв, прийнятний для путіна? Немає жодних обмежень. Подивіться правді в очі і визнайте, будь ласка: йому байдуже, скільки людей загине в цій війні. Він цинічний настільки, що рано чи пізно почне вихвалятися "звільненням російських в'язниць від найгірших людських покидьків", адже стільки зеків, завербованих Ваґнером, гине на цій війні... Таким чином, жертви можуть хвилювати путіна лише тоді, коли вони почнуть викликати серйозні внутрішні заворушення проти нього. Наразі російське суспільство перебуває за "світлові роки" від цього моменту, і я не бачу, що це зміниться найближчим часом.

Можлива додаткова російська мобілізація? Враховуючи російські втрати за останні два місяці, це не тільки "можливо", але навіть "ймовірно". Однак, з причин, пояснених в одному з моїх попередніх звітів (будь ласка, перевірте останні 3-4), це нічого не змінить у цій війні. Кількість військ сама по собі не може перемогти комбінацію вогневої потужності, точності та маневру, яку сьогодні має ЗСУ. Звичайно, останнього недостатньо для того, щоб повністю розгромити росіян і вигнати їх з країни протягом, скажімо, "кількох тижнів", але достатньо для того, щоб тримати під контролем всрф, які втратили всю свою "якість" (чи що там від неї залишилося).

Чи настільки поганий моральний стан російських військ, як про це багато говорять в Україні і на Заході? Я вже звертався до цього питання щонайменше три-чотири рази, але ось знову: так, моральний дух російських військ поганий. Він жахливий: набагато нижчий від того, що вважалося б прийнятним в Україні та/або на Заході. Однак в росії це просто не має значення: росіяни достатньо фаталістичні, щоб продовжувати воювати, і у них стільки військ, що не має значення, якщо цілі батальйони відмовляються воювати, або кидають свої позиції і тікають. Мало того, що Україна все ще не має достатньо артилерії та боєприпасів, щоб дійсно зламати російський бойовий дух, але росія все ще далека від того, щоб зазнати достатніх втрат, щоб це змінилося.

Якщо є проблеми з розумінням цього: уявімо, що ця війна - це 100-поверховий хмарочос, і пройти через війну можна порівняти з тим, як піднятися з 0-го рівня на 100-й поверх, піднімаючись його сходами. Зараз ми перебуваємо приблизно на 20-му поверсі, рухаємося до 21-го.... Тепер ви розумієте, що відбувається.

Виведення Росгвардії з України? Ніякої інформації з цього приводу немає. Буду дуже здивований, якщо це коли-небудь станеться: путін має достатньо своїх "преторіанських гвардійців" всередині росії, щоб тримати ситуацію під контролем.

Чи можлива додаткова мобілізація в Україні? На сьогоднішній день я вважаю це малоймовірним. У ЗСУ не бракує людей, а важкого озброєння і відповідних боєприпасів для всіх підрозділів, які вона має.

Дехто висловлює недовіру до того, що Україна святкує Різдво Христове 25 грудня... Що ж, якщо для вас це має значення, то так: 7 січня все ще залишається державним вихідним днем. Однак у 2017 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква прийняли рішення святкувати Різдво Христове "за новим юліанським календарем" - 25 грудня. З таким рішенням погодилася більшість вірян, обидві церкви підтвердили його у жовтні ц.р., а отже, так, 25 грудня є державним святом в Україні.

Нарешті, щодо пропозицій про редагування: дуже дякую, це дуже люб'язно і дуже цінно, і будьте певні, я знаю, що це було б необхідно. Моя "проблема", якщо хочете, полягає в тому, що я пишу "за натхненням", дуже спонтанно і надзвичайно швидко. Як тільки я роблю висновок на кшталт: "Гаразд, на сьогодні достатньо інформації", - нове оновлення завершується і завантажується. Зрештою, я такий, який я є: далекий від досконалості, але справжній. Так само, як і мої тексти. І я орієнтований на те, щоб закінчити одне завдання, щоб переключитися на наступне - яких у мене в голові нескінченна кількість (див. всі книги, які я або пишу, або за які я відповідаю як редактор). Таким чином, вибачте, але я вважаю, що такі зусилля забирають багато часу і, зрештою, є безглуздим заняттям.

Повітряна/ракетна війна. ЗСУ продовжують атакувати вглиб позицій

Останні кілька днів в Україні було відносно "тихо". Тобто: за винятком Сумської та Харківської областей, по яких щодня завдається близько 20 ударів з реактивних систем залпового вогню (типу БМ-21, БМ-27, БМ-30). Неспокійно і в Херсоні: інфраструктура та житлові будинки щодня зазнають потужних обстрілів, є сотні жертв: лише 25 грудня там загинуло щонайменше 15 осіб та понад 55 отримали поранення. На сході України промислове підприємство в Краматорську було вражене трьома ракетами С-300 (фанати путіна стверджують, що вони використовувалися для ремонту пускових установок M142 HIMARS і що дві з них були знищені, і таким чином "від міфу про HIMARS залишилося дуже мало"), а Авдіївка була обстріляна приблизно шістьма ракетами 25 грудня.

При цьому, незважаючи на двогодинну повітряну тривогу в Україні 25 грудня, масштабного удару балістичними/крилатими ракетами не відбулося. Але не сумнівайтеся: російський оборонний сектор працює "на повну котушку" над виробництвом нових "Іскандерів", "Калібрів" та крилатих ракет, і найближчими днями (припустімо, 30-31 грудня, або 1 січня, для прикладу) вони завдадуть чергового удару по Україні.

У свою чергу, ЗСУ продовжують наносити удари в глибину російських позицій. 24 грудня ЗСУ завдали удару по аеродрому Хаківка (Генштаб заявив про 150 жертв серед росіян), 25 грудня - по чотирьох російських польових штабах, а 26 грудня - ще по дев'яти.

Минулої ночі українці знову атакували безпілотниками Ту-141/143 аеродром Енгельс, що під Саратовом. "Вище командування" з Мосвки заявило, що один безпілотник був збитий на підльоті до Енгельса близько 01:35 за місцевим часом, а українці стверджують, що інший влучив в місцевий "центр управління", яким би він не був. "Вище командування" з Мосвки зрештою визнало 3-4 жертви; інші, посилаючись на російські соціальні мережі, стверджують про 5-7 пошкоджених Ту-95, 17 загиблих і 26 поранених. Зізнаюся, мені важко вірити у подібні заяви: ті Ту-95МС, які ще були в строю, були виведені на авіабазу Українка (Амурська обл.) більше тижня тому.

ФСБ опублікувала короткий звіт, згідно з яким вона вбила "чотирьох українських диверсантів" у Брянській області в росії. Начебто вони були озброєні "вибухівкою американського виробництва" і "пістолетами-кулеметами SIG MPX". Це могло б пояснити принаймні деякі спонтанні пожежі або нещасні випадки під час паління тютюну в російській федерації за останні кілька місяців: з іншого боку, на мій смак, занадто багато "зроблено в США", що робить це схожим на звичайне путінське пропагандистське сміття...

Битва за Донбас. Ділянка Вугледар-Павлівка є чи не найкращим прикладом некомпетентності путіна і Суровікіна

Незалежно від того, що відбувається деінде, путін і Суровікін продовжують докладати зусиль для утримання ініціативи на Донбасі, і особливо в районах Бахмута та Авдіївки. Відповідно, протягом останнього тижня з'явилося багато відео, на яких зафіксовані російські потяги, що перевозять важку техніку та особовий склад в Україну.

Куп'янськ-Сватове. 21 грудня сили 92-ї мехбригади, полку ім. Кастуся Калиновського, батальйонів "Омега" та "Хартія" прорвали російську оборону та зайняли Підкуйчанськ. Це відносно незначне просування змусило росіян перекинути майже всю 4-ту та 47-му гвардійські танкові дивізії зі Сватового до лінії фронту, а також, як повідомляється, вивести місцевий польовий штаб з цього міста до Луганська. Повідомлення про те, що українці одночасно звільнили Кривошиївку та/або Коломийчиху, виявилися помилковими.

Кремінна. Далі на південь, в період з 21 по 26 грудня, українці на чолі з 25-ю повітряно-десантною бригадою перетнули трасу Р-66 в декількох точках на ділянці між Площанкою і Житловою (це на південь від Сватового і на північ від Кремінної). Після цього деякі українці почали стверджувати, що "Кремінна вже практично наша". Ну, вибачте, не так швидко: поки що немає жодних підтверджень того, що українським військам вдалося вийти до якихось інших прилеглих сіл. Навпаки, десь в районі Кремінної зсрф провели локальну контратаку, що змусило 95-ту аеромобільну передислокувати частину сил і засобів та завдати удару у відповідь.

Артилеристи 95-ї повітряно-десантної на передовій наприкінці листопада.

Соледар. Минулого тижня росіяни зробили все можливе, щоб завершити захоплення Яковлівки і пробити фронт 10-ї гірсько-штурмової бригади. З 24 грудня остання, підсилена частинами 17-ї танкової бригади, провела кілька локальних контратак, стверджуючи, що відновила частину позицій, але, на жаль, Яковлівка вже повністю під контролем росіян. Далі Ваґнер розпочав атаки з Яковлівки на північний Соледар, поєднуючи їх з атаками з Нової Кам'янки та Бахмутського.

Артилеристи 10-ї ОГШБр перезаряджають БМ-21.

Бахмут. Протягом останнього тижня росіяни перекинули підкріплення в район заправки на південь від Підгороднього, а потім спробували пробитися звідти вздовж траси М-03 у північно-західному напрямку в північну частину Бахмута. Без особливого успіху. У свою чергу, українці скористалися можливістю вибити росіян зі східної околиці міста, через що військовослужбовці 54-ї мехбригади змогли зняти себе на відео всередині захопленої російської позиції. З південного боку, ПВК "Ваґнера" та 58-а мотострілецька бригада зсрф повернулися в південне Опитне, а їхні прихильники стверджують, що 59-а мотострілецька бригада ЗСУ втратила 185 військовослужбовців вбитими та пораненими - переважно з самохідної артилерійської групи та розвідувальної роти. Судячи з релізів Генштабу ЗСУ, засуджені та НЗФ зазнають втрат 400-600 військовослужбовців - вбитими, пораненими тощо - лише на цій ділянці, кожного дня. З огляду на відео такого роду, або на кшталт цього... ну, не дивно...

Погляд з іншого боку фронту (в т.ч. на присутність ТОС-1 в районі Бахмута):

Горлівсько-Донецька ділянка. Минулий тиждень росіяни провели в наступі майже по всій ширині цієї ділянки фронту - від н.п. Нью Йорк на півночі, через Новобахмутівку, Красногорівку, Кам'янку, Опитне та Водяне, до Пісків та Невельського. Наскільки відомо, без жодних позитивних результатів. Те ж саме можна сказати і про їхні атаки на Красногорівку, Побєду, Новомихайлівку, аж до району Вугледара.

Ділянка Вугледар-Павлівка є чи не найкращим прикладом некомпетентності путіна і Суровікіна: спочатку вони розбазарили переформовану 155-ту гвардійську морську піхотну бригаду, не зумівши утримати Павлівку, і лише потім, кілька днів тому, відправили 36-ту мотострілецьку бригаду наступати на Вугледар з південного сходу... Яке ж було здивування, коли її відбили з досить великими втратами.

...А, так: а ще деякі російські ЗМІ натякають, що ось-ось до бойових дій долучаться основні бойові танки Т-14 "Армата"... Джерело