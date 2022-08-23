НОВИНИПісля значних пошкоджень Антонівського мосту, що з’єднує правий та лівий береги Дніпра поблизу Херсона, російські загарбники почали зводити неподалік понтонний міст.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія будує плаваючий міст через Дніпро для перекидання техніки – британська розвідка
На вихідних росія, ймовірно, почала переміщувати баржі на позицію для будівництва великого понтонного мосту через річку Дніпро, безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту
Фото ілюстративне
Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері.
"На вихідних росія, ймовірно, почала переміщувати баржі на позицію для будівництва великого понтонного мосту через річку Дніпро, безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту. Переправа є ключовою ланкою між окупованим росією Херсоном та сходом", - повідомили у відомстві.
У Міноборони Британії зазначили, що протягом останніх тижнів російські сили та місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через Дніпро поблизу Херсона.
"В разі добудови понтонного мосту, це майже напевно збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою", - заявили у відомстві, додавши, що понтонний міст, швидше за все, буде вразливим для атак українських військ.
Нагадаємо, Збройні сили України ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами. Депутата Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що удар був настільки потужним, що здетонували боєприпаси в російських військових КамАЗах, в результаті чого були пошкоджені бетонні конструкції.
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23 08 2022 11:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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