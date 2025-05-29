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росія через санкції втратила $450 млрд доходів від енергоресурсів

29 травня 2025, 14:41
росія через санкції втратила $450 млрд доходів від енергоресурсів
Фото: tsn.ua
Уряд рф веде до зубожіння росії і її населення.

На тлі обмежень кремль втратив порядка 450 млрд доларів доходів від свого енергетичного сектору, а дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено.

Про це заявив старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Ріммер під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, передає агенція Укрінформ

"росія і далі ескалує конфлікт, а це має дедалі серйозніші економічні наслідки для її населення, адже базова облікова ставка в рф зросла до 21%, що свідчить про глибоку фінансову нестабільність. Відомо, що 40% бюджету росії у 2025 році спрямовано на оборону; вперше з часів СРСР оборонні витрати перевищили соціальні; дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено; через міжнародні санкції росія втратила орієнтовно 450 млрд даларів доходів від енергетичного сектору", – заявив Ріммер.

Він додав, що політика свідчить про те, що кремль свідомо ставить війну вище за добробут власного народу. 

"Вибір Кремля веде до зубожіння росії", - зазначив британський політик. 

Підполковник вважає, що попри заяви путіна про "мир", кремль демонструє повну відсутність наміру до переговорів, свідченням чого є останні масовані повітряні атаки на українські міста.

За його словами. Британія залишається рішучим у підтримці України, зокрема через економічну, військову і дипломатичну допомогу.

"Російське вторгнення – це кричуще порушення міжнародного права. Ми продовжимо стояти на боці України – у військовому, економічному та дипломатичному плані – доти, доки не буде досягнуто миру й не буде гарантовано суверенітет України", – підсумував Ріммер. 

Днями стало відомо, що Лондон направить $3 млрд від заморожених активів рф на озброєння і ремонт техніки Україні.

 

Росіяекономікасанкції

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