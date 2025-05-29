росія через санкції втратила $450 млрд доходів від енергоресурсів
На тлі обмежень кремль втратив порядка 450 млрд доларів доходів від свого енергетичного сектору, а дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено.
Про це заявив старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Ріммер під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, передає агенція Укрінформ.
"росія і далі ескалує конфлікт, а це має дедалі серйозніші економічні наслідки для її населення, адже базова облікова ставка в рф зросла до 21%, що свідчить про глибоку фінансову нестабільність. Відомо, що 40% бюджету росії у 2025 році спрямовано на оборону; вперше з часів СРСР оборонні витрати перевищили соціальні; дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено; через міжнародні санкції росія втратила орієнтовно 450 млрд даларів доходів від енергетичного сектору", – заявив Ріммер.
Він додав, що політика свідчить про те, що кремль свідомо ставить війну вище за добробут власного народу.
"Вибір Кремля веде до зубожіння росії", - зазначив британський політик.
Підполковник вважає, що попри заяви путіна про "мир", кремль демонструє повну відсутність наміру до переговорів, свідченням чого є останні масовані повітряні атаки на українські міста.
За його словами. Британія залишається рішучим у підтримці України, зокрема через економічну, військову і дипломатичну допомогу.
"Російське вторгнення – це кричуще порушення міжнародного права. Ми продовжимо стояти на боці України – у військовому, економічному та дипломатичному плані – доти, доки не буде досягнуто миру й не буде гарантовано суверенітет України", – підсумував Ріммер.
Днями стало відомо, що Лондон направить $3 млрд від заморожених активів рф на озброєння і ремонт техніки Україні.