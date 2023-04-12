росія депортувала з України майже 20 тисяч дітей
12 квітня 2023, 12:39
Фото: google.com
З початку повномасштабного вторгення росія незаконно депортувала з України 19 384 дитини.
Про це розказала прес-служба Офісу омбудсмена на своїй Facebook-сторінці.
"За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 12 квітня цього року зниклими – 405 дітей, депортованими – 19 384 дитини, знайденими – 11 243 дитини, повернутими – 361 дитина", - йдеться в пості.
Днями кулеба заявив, що Україна повернула 31 дитину, яку було депортовано росією.