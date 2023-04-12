росія депортувала з України майже 20 тисяч дітей

З початку повномасштабного вторгення росія незаконно депортувала з України 19 384 дитини.

Про це розказала прес-служба Офісу омбудсмена на своїй Facebook-сторінці.

"За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 12 квітня цього року зниклими – 405 дітей, депортованими – 19 384 дитини, знайденими – 11 243 дитини, повернутими – 361 дитина", - йдеться в пості.

Днями кулеба заявив, що Україна повернула 31 дитину, яку було депортовано росією.