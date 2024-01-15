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росія експериментує з ударами по Україні – ISW

15 січня 2024, 09:29
росія експериментує з ударами по Україні – ISW
Збройні сили України адаптувалися до російської тактики ударів ракет і БПЛА, але росіяни продовжують експериментувати і намагаються пробити українську ППО.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Спеціалісти ISW посилаються на російського блогера, який зазначає, що російські війська останнім часом завдавали ударів по Україні з використанням різних типів ракет: серед яких гіперзвукові балістичні ракети Х-47 Кинджал. 

Блогер стверджує, що російські сили запустили невизначені повітряні приманки та безпілотники Shahed для обходу українських систем протиповітряної оборони, щоб російські сили могли завдати успішних ракетних ударів.

Разом з итм, експерти ISW спостерігали, як російські сили експериментували з різними комбінаціями ударів безпілотників і ракет, намагаючись пробити захист українських ППО через те, що українські сили адаптувалися до російських ударних схем.

В ISW не виключають, що hосія, можливо, нарощує зусилля з отримання балістичних ракет з-за кордону, адже за деяких обставин, цей тип ракет може бути більш успішним в ураженні цілей в Україні.

"14 січня речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що санкції, ймовірно, погіршать якість російських ракет. Це може ще більше перешкодити здатності росії завдати успішної серії ударів по Україні", - написано в звіті ISW.

Вчора в ISW заявила, що Перелом те, що ЗСУ вивели з ладу за допомогою РЕБ 20 російських ракет.

 

Росіяракетні удариISW

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