Виведення з ладу понад 20 ракет за допомогою "активних контрзаходів засобами радіоелектронної боротьби" може бути переломом українських можливостей радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться в щоденному звіті Інститут вивчення війни.

Аналітики інституту вважають, що засобам РЕБ зазвичай приписували виведення з ладу російських безпілотників, але не ракетних систем.

В ISW раніше писали, що кампанія ударів росії проти України і українська адаптація до протидії новим російським ударним комплексам - частина ширшої тактичної і технологічної гонки "напад-захист" між можливостями дальньої авіації і протиповітряної оборони.

В ПС ЗСУ розказали, що вчорашній російський ракетний удар був схожий на удар, який російські війська зробили 8 січня і в попередні рази.

Інститут вивчення війни пише, що слова речника Повтряних Сил Украни демонструбть, що українські сили можуть розпізнати закономірності в повторюваних російських ударах і, відповідно, впроваджувати інновації та адаптуватися до них.

Ми також писали про те, як армія рф проводить планові ротації.