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Перелом те, що ЗСУ вивели з ладу за допомогою РЕБ 20 російських ракет – ISW

14 січня 2024, 10:29
Перелом те, що ЗСУ вивели з ладу за допомогою РЕБ 20 російських ракет – ISW
Виведення з ладу понад 20 ракет за допомогою "активних контрзаходів засобами радіоелектронної боротьби" може бути переломом українських можливостей радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться в щоденному звіті Інститут вивчення війни.

Аналітики інституту вважають, що засобам РЕБ зазвичай приписували виведення з ладу російських безпілотників, але не ракетних систем.

В ISW раніше писали, що кампанія ударів росії проти України і українська адаптація до протидії новим російським ударним комплексам - частина ширшої тактичної і технологічної гонки "напад-захист" між можливостями дальньої авіації і протиповітряної оборони. 

В ПС ЗСУ розказали, що вчорашній російський ракетний удар був схожий на удар, який російські війська зробили 8 січня і в попередні рази. 

Інститут вивчення війни пише, що слова речника Повтряних Сил Украни демонструбть, що українські сили можуть розпізнати закономірності в повторюваних російських ударах і, відповідно, впроваджувати інновації та адаптуватися до них.

Ми також писали про те, як армія рф проводить планові ротації.

 

ЗСУРЕБISW

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