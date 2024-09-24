росія фотографувала ядерні об'єкти України і може готувати удари по них – Зеленський

Чи були китайські супутники, які використовувала росія, комерційними або контролювалися китайським урядом не відомо.

кремль використовує китайські супутники для фотографування українських атомних електростанцій і не виключено, що це робиться в рамках підготовки до ймовірних ударів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News.

"За останніми даними, росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза нанесення ударів по ядерних об'єктах", - сказав він.

Не зрозуміло чи були китайські супутники, які використовувала росія, комерційними або контролювалися китайським урядом.

Зеленський додав, що поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами на Генеральній Асамблеї цього тижня.

Сьогодні ми також писали, що Зеленський заявив, що кінець війни ближчий, ніж нам здається.