росія фотографувала ядерні об'єкти України і може готувати удари по них – Зеленський
кремль використовує китайські супутники для фотографування українських атомних електростанцій і не виключено, що це робиться в рамках підготовки до ймовірних ударів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News.
"За останніми даними, росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза нанесення ударів по ядерних об'єктах", - сказав він.
Не зрозуміло чи були китайські супутники, які використовувала росія, комерційними або контролювалися китайським урядом.
Зеленський додав, що поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами на Генеральній Асамблеї цього тижня.
Сьогодні ми також писали, що Зеленський заявив, що кінець війни ближчий, ніж нам здається.