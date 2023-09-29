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росія глушить GPS-зв’язок кораблів в водах Румунії

29 вересня 2023, 14:55
росія глушить GPS-зв’язок кораблів в водах Румунії
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Головком Штабу оборони Збройних сил Румунії генерал Даніель Петреску заявив, що війна росії проти України фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон.

Про це повідомляє Romania Journal.

"Зараз ми не бачимо кінця цій війні, і хоча ми захоплюємося стійкістю українського суспільства перед обличчям російських нападів, ми також повинні готуватися до тривалої конфронтації з режимом Російської Федерації. Ми дуже добре відчуваємо цю конфронтацію, особливо на східному фланзі НАТО і особливо в регіоні Чорного моря.  Війна рф в Україні фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон", – сказав Петреску.

Він додав, що росія активно і постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у румунських територіальних водах, що створює ризик зіткнень.

"Існує постійний ризик, пов’язаний зі зростанням ймовірності інцидентів на кордоні НАТО, спричинених можливістю того, що певні безпілотники чи ракети можуть промахнутися. Інфраструктура Румунії або комерційні судна в територіальних водах Румунії можуть бути вражені помилково", сказав генерал.

Ще одна небезпека, на яку звернув увагу головком румунської армії - це морські міни, які дрейфують у Чорному морі.

Раніше Румунія заявила, що купить 32 винищувачі F-35 за $6,5 млрд.

 

РосіяРумуніяЧорне мореглушитьGPS-зв’язок

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