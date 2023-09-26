Румунія купить 32 винищувачі F-35 за $6,5 млрд

Уряд Румунії планує придбати 32 винищувачі останнього покоління F-35 в американського виробника Lockheed Martin за $6,5 млрд.

Про це повідомляє Reuters.

Закупівлю F-35 схвалила Вища рада оборони Румунії ще в квітні. В міністерстві заявило, що зараз просить парламент дати згоду на початок процесу закупівлі вже в цьому році.

Угода включає логістичні і тренувальні послуги, авіаційні тренажери і боєприпаси разом з винищувачами, а також опціон для Румунії на придбання ще 16 F-35 пізніше.

Поки не зрозуміло, чи будуть остаточні контракти підписані до наступного року, а міністр оборони Аджел Тилвар заявив, що перші літаки будуть поставлені не раніше 2030 року.

Раніше стало відомо, що Фінляндія почала будувати авіабазу для нових винищувачів F-35.