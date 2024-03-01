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ПОЛІТИКА

росія "готова передати Україні тіла людей з борту Іл-76"

01 березня 2024, 13:31
росія
Україна, Луганськ, 14 червня 2014 року. У ніч з 13 на 14 червня у Луганську терористи збили український військовий літак ІЛ-76, який заходив на посадку у місцевому аеропорту. Загинули 49 військовослужбовців. Фото: АFР
За словами Дмитра Лубінця, росіяни досі не передали навіть офіційні списки нібито загиблих військовополонених.

москва звинувачує Київ у збитті літака Іл-76 у Білгородській області росії та загибелі 74 осіб, у тому числі 65 полонених українських військових, які прямували на обмін на російських військовополонених. Воно не представило доказів.

російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що росія готова передати Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння літака Іл-76 у Білгородській області, пише Reuters.

Своєю чергою український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що рф вкотре почала спекулювати на цій темі.

"Для цього все необхідне з точки зору процедури є… Тіла можуть бути передані згідно з чинними процедурами", – заявила Москалькова.

За її версією, у рф нібито є «всі підтвердження і всі ДНК, які, на думку експертизи, дозволяють зробити ідентифікацію особистості». Москалькова стверджує, що питання передачі тіл вона нібито обговорює з уповноваженим Верховної Ради з прав України Дмитром Лубінцем.

Своєю чергою Лубінець зазначив, що російська сторона вкотре починає спекулювати на темі Іл-76. І при цьому рф досі не передала Лубінцю офіційні списки, не підтвердила факти загибелі військовополонених, а також не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії.

"Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також з першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у разі підтвердження). За будь-якої можливості порушую питання повернення всіх українських цивільних, дітей та військовополонених з РФ і ТОТ. А також репатріація тіл наших загиблих героїв!" – додав Лубинець.

При цьому представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі УП також зазначив , що Україна неодноразово зверталася до рф з приводу передачі тіл нібито загиблих військовополонених.

"Робота у цьому напрямі триває. Як і розслідування обставин того, що насправді сталося з бортом Іл-76, і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо", – заявив Юсов.

Нагадаємо, вранці 24 січня у Білгородській області впав літак ВКС росії Іл-76. російська сторона невдовзі після падіння літака заявила, що на борту нібито були українські військовополонені, яких того дня якраз мали обміняти.

У ГУР МО згодом підтвердили, що операція з обміну справді готувалася. Втім, досі Україна не має підтверджень того, хто саме був на борту Іл-76. СБУ розпочала розслідування.

військовірф тероризмІл-76

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