росія готує офіцерів для нападів на Японію і Південну Корею – FT

Військові росії давно підготували докладні списки цілей для ураження.

Під приціл росії на випадок війни потрапили атомні електростанції та інші об'єкти цивільної інфраструктури у Японії та Південній Кореї.

Про це пише Financial Time.

Загалом плани ударів охоплюють 160 об'єктів, серед яких дороги, мости і заводи.

Видання пише, що документи взяті з 29 секретних військових файлів рф, які присвячені підготовці офіцерів до потенційного конфлікту на східному кордоні країни в період із 2008 до 2014 року, і досі вважаються актуальними для стратегії рф.

"В документах, які західні джерела показали, підкреслюється гостра стурбованість Москви станом свого східного флангу. Російські військові планувальники побоюються, що східні кордони країни виявляться незахищеними в будь-якій війні з НАТО і вразливими для атак з боку американських засобів і регіональних союзників", - йдеться в матеріалі.

Перші 82 об'єкти в російському списку цілей - це військові, як-от центральні та регіональні командні пункти збройних сил Японії і Південної Кореї, радарні установки, авіабази та військово-морські об'єкти.

Решта це об'єкти цивільної інфраструктури, включно з автомобільними та залізничними тунелями в Японії, як-от тунель Канмон, що з'єднує острови Хонсю і Кюсю.

Також в пріоритеті енергетична інфраструктура, тому до списку потрапили 13 електростанцій, наприклад, ядерні комплекси в Токай, а також заводи з переробки палива.

У Південній Кореї головними цивільними цілями є мости, але до списку також входять промислові об'єкти, як-от сталеливарний завод у Пхохані і хімічні заводи в Пусані.

Більша частина першої документіації присвячена тому, як може розвиватися гіпотетичний удар з використанням ракет X-101.

"Слайди показують, з якою ретельністю Росія відбирала список цілей. У примітці до двох південнокорейських командно-контрольних бункерів наведено оцінки сили, необхідної для прориву їхньої оборони. У списках також вказані інші деталі, такі як розмір і потенційна потужність об'єктів", - пише газета.

Плани кремля свідчать про впевненість у своїх ракетних системах.

Гіпотетична місія проти радіолокаційної бази в Окусіріто в Японії передбачала використання 12 ракет Х-101, запущених з одного важкого бомбардувальника Ту-160. В документі ймовірність знищення цілі оцінюється у 85%.

Друга частина документів - щодо Японії і Південної Кореї, де розкриваються цілі армії рф щодо регулярного випробування протиповітряної оборони своїх сусідів.

В доповіді описується місія пари важких бомбардувальників Ту-95, відправлених для перевірки протиповітряної оборони Японії та Південної Кореї 24 лютого 2014 року.

Крім того, згідно з досьє, російські бомбардувальники вилетіли з бази командування далекої авіації в Українці на Далекому Сході та здійснили 17-годинний обліт Південної Кореї та Японії, щоб зафіксувати відповідні дії.

Загалом було здійснено 18 перехоплень за участю 39 літаків і найдовшим був 70-хвилинний супровід пари японських F4 Phantom, які, за словами російських пілотів, "не були озброєні". І лише сім перехоплень було здійснено винищувачами з ракетами "повітря-повітря".