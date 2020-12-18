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Росія готує ядерну зброю для Криму - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран в інтерв’ю турецьким медіа розповів, що на території анексованого Криму Росія готується розмістити ядерну зброю.
Росія готує ядерну зброю для Криму - Таран Фото: news.bigmir.net

Джерело: Міністерство оборони України, зазначає "Українська правда"

Пряма мова: "Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн".

Деталі: Міністр також назвав небезпечним перешкоджання Росією вільному судноплавству в Керченській протоці. За його словами РФ намагається придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби, що перешкоджає навігації повітряних суден та судноплавства в акваторії Чорного моря.

Передісторія: Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов не виключав, що Росія може розміщувати ядерну зброю в окупованому Криму, хоча підтверджень цього в української влади немає.

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18 12 2020 16:16
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