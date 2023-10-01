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ПОЛІТИКА

росія готується до багаторічної війни проти України – британська розвідка

01 жовтня 2023, 13:58
росія готується до багаторічної війни проти України – британська розвідка
Колаж "Сегодня"
кремль планує значно збільшити витрати на війну.

Документи, які, ймовірно, просочилися з Міністерства фінансів росії, свідчать про те, що витрати на оборону в рф зростуть до приблизно 30 відсотків від загальних державних витрат у 2024 році. 

Про це повідомляє Міноборони Британії. 

Міністерство фінансів рф пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6% ВВП і на 68% більше, ніж у 2023 році.

Дуже ймовірно, що росія зможе підтримувати такий рівень оборонних витрат до 2024 року, але лише за рахунок ширшої економіки”, - кажуть аналітики британської розвідки.

"Повна інформація про російські оборонні витрати завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що рфготується до подальших багаторічних бойових дій в Україні", - додали вони.

На думку аналітиків, це випливає і з публічних коментарів міністра оборони росії Сєргєя Шойгу від 27 вересня 2023 року, який заявив про готовність до продовження війни у 2025 році.

Нагадаємо,Генсек НАТО Йенс Столтенберг під час візиту до Києва заявив, шо українські війська "поступово завойовують позиції" на південному сході України під час контрнаступу проти оборонних ліній росії.

британська розвідкавійна в Українірф тероризм

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