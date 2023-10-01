росія готується до багаторічної війни проти України – британська розвідка

кремль планує значно збільшити витрати на війну.

Документи, які, ймовірно, просочилися з Міністерства фінансів росії, свідчать про те, що витрати на оборону в рф зростуть до приблизно 30 відсотків від загальних державних витрат у 2024 році.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Міністерство фінансів рф пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6% ВВП і на 68% більше, ніж у 2023 році.

Дуже ймовірно, що росія зможе підтримувати такий рівень оборонних витрат до 2024 року, але лише за рахунок ширшої економіки”, - кажуть аналітики британської розвідки.

"Повна інформація про російські оборонні витрати завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що рфготується до подальших багаторічних бойових дій в Україні", - додали вони.

На думку аналітиків, це випливає і з публічних коментарів міністра оборони росії Сєргєя Шойгу від 27 вересня 2023 року, який заявив про готовність до продовження війни у 2025 році.

Нагадаємо,Генсек НАТО Йенс Столтенберг під час візиту до Києва заявив, шо українські війська "поступово завойовують позиції" на південному сході України під час контрнаступу проти оборонних ліній росії.