росія готується до конфліктів з країнами НАТО – ISW

російська Федерація може готуватися до можливих конфліктів з країнами Балтії і НАТО.

Про це аналітики Інституту вивчення війни написали на сайті.

"росія розвинула правові механізми реформування Ленінградського військового округу в рамках поточної широкомасштабної військової реформи", - йдеться на сайті.

8 жовтня на російському федеральному порталі проєктів нормативно-правових актів з'явився підготовлений Міністерством оборони росії указ президента щодо позбавлення Північного флоту статусу міжвидового стратегічного територіального об’єднання.

В рос ЗМІ пишуть, що Північний флот може припинити бути окремою військово-адміністративною одиницею, рівною військовому округу, а його 4 регіони - Республіка Комі, Архангельська і Мурманська області, і Ненецький автономний округ - передадуть до складу реформованого Ленінградського військового округу.

російський військовий експрерт Юрій Федоров заявив, що відновлення Ленінградського військового округу може означати ймовірну підготовку росії до конфліктів з країнами Балтії і НАТО.

В грудні минулого року міністр оборони росії Сергій Шойгу запропонував скасувати зміни 2010 і 2014 років та відновити Московський і Ленінградський військові округи на базі Західного військового округу.Він підтвердив, що станом на серпень 2023 року ці військові округи активно формуються.

"Це рішення Міноборони рф вказує на те, що росія бачить потребу в реструктуризації своїх сил проти НАТО та ймовірної позиції на фінському кордоні попри те, що залишається незрозумілим, як росія зможе мобілізувати, навчити та організувати ці сили в нові формування військового округу", - розповідають аналітики.

Ми також писали, як кремль використає ситуацію в Ізраїлі проти України.