росія готується виготовляти 200 ракет на місяць – Welt
Про це пише німецький телеканал Welt.
"Війна в Україні наближається до другої річниці, а кінця не видно", - констатує берлінський телеканал.
путін має певні козирі: він не такий ізольований, як сподівалися, а російська економіка стабільніша, ніж очікувалося.
Натомість НАТО затягуючи час готує москву до цієї війни - з усіма наслідками.
Ще в серпні в Головному управлінні розвідки заявили, що росія наростила виробництво ракет і дронів.
Тоді мова йшла про порядка 100 ракет різного виду на місяць.