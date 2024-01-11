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росія готується виготовляти 200 ракет на місяць – Welt

11 січня 2024, 17:19
росія готується виготовляти 200 ракет на місяць – Welt
Фото з відкритих джерел
В НАТО зростає побоювання, що час може зіграти на користь росії.

Про це пише німецький телеканал Welt

"Війна в Україні наближається до другої річниці, а кінця не видно", - констатує берлінський телеканал.  

путін має певні козирі: він не такий ізольований, як сподівалися, а російська економіка стабільніша, ніж очікувалося. 

Натомість НАТО затягуючи час готує москву до цієї війни - з усіма наслідками.

Ще в серпні в Головному управлінні розвідки заявили, що росія наростила виробництво ракет і дронів

Тоді мова йшла про порядка 100 ракет різного виду на місяць.

 
Росіяракети

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