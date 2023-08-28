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росія наростила виробництво ракет і дронів – ГУР

28 серпня 2023, 13:25
росія наростила виробництво ракет і дронів – ГУР
Фото з відкритих джерел
В останніх "Шахедах" виявили елементи, які свідчать про те, що ці БПЛА збирають на території рф і це означає, що росія планує нарощувати виробництво дронів у себе.

Про це ГУР написало в Telegram-каналі

"Після останніх атак "Шахедів" ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається вже на території Росії. Про це зокрема свідчить збільшення кількості російських деталей в дронах. І крім того, ми маємо плани агресора, якими передбачено нарощення виробництва "Шахедів" на території рф", - йдеться в дописі. 

В ГУР додали, що на російській виставці ВПК заявили, що москва хоче освоїти приблизно 60 БПЛА різних модифікацій до 2030 року.

"Попередні дані ГУР свідчать про те, що росіяни запланували у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць дронів "Герань-2", тобто "Шахедів", - заявив представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.  

росія планує використовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва.

Проте розвідка вважає, що росія на сьогодні не здатна виготовляти таку кількість БПЛА.

Українська розвідка і далі збирає дані про фактичну потужність розгорнутого ворогом виробництва, про те, де саме вони збирають ці дрони і які підприємства на території рф беруть участь у поставці деталей.

Скібіцький розказав, що рф від початку весни змогла наростити виробництво ракет: в серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 і модифікованих Х-22 (Х-32).

"Крім шести "Кинджалів", росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих "Іскандер-К", 20 "Калібрів", близько 40 Х-101. Крім того, вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс − Х-32. За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 одиниць таких модернізованих ракет щомісяця" - сказав представник ГУР. 

Наразі в арсеналі рф залишається 585 ракет з радіусом дії понад 500 км, серед них зокрема, приблизно 270 "Іскандерів", 140 "Калібрів", близько 100 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною.

Крім того, в росії є близько 75 аеробалістичних ракет "Кинджал" і 150 ракет  Х-22, які ті прагнуть вдосконалити.

В цей же час, через обмежені запаси та виробництво певних видів ракет Росія змушена переглядати тактику ударів.

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