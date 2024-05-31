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росія готується здійснити агресивні провокації у Балтійському регіоні – Зеленський

31 травня 2024, 17:56
росія готується здійснити агресивні провокації у Балтійському регіоні – Зеленський
Україснький президент Володимир Зеленський заявив, що кремль показує, що може бути готовий вчинити агресивні провокації у Балтійському регіоні.

Про це він сказав на спільній пресконференції з учасниками третього саміту Україна – Північна Європа.

"путін має спроможності поширювати війну. Ситуація далеко не така хороша, як він намагається її описати, але він все ще може поширювати терор проти наших міст та селищ, намагаючись розширити зону бойових дій, і готує більше військових сил поруч з нашими кордонами. росія також сигналізує, що вона може бути готова вчинити агресивні провокації, зокрема, проти кордонів у Балтійському регіоні", - заявив Зеленський.

За його словами, ключем до позитивних змін для України на фронті та на війні загалом є протиповітряна оборона.

"росія не має жодної більшої фундаментальної переваги, окрім КАБів, ракет та бойової авіації. Ми повинні зробити все, щоб знищити російську військову авіацію, так само, як ми вже знищуємо російські бойові кораблі в Чорному морі. Для цього ми потребуємо систем ППО Patriot. І сьогодні ми говорили про те, яким чином прискорити доставку систем Patriot в Україну. І я дякую всім моїм колегам за розуміння", - підсумував президент України.

Сьогодні також стало відомо, що Зеленський візьме участь у Сінгапурському саміті з питань безпеки.

 

РосіявійнаБалтіяВолодимир Зеленський

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