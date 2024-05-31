Зеленський візьме участь у Сінгапурському саміті з питань безпеки

Два джерела видання повідомили, що Зеленський виступить перед делегатами "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі цими вихідними.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що допомога в гарантуванні безпеки України стане одним із ключових питань, обговорюваних на цьогорічному діалозі, головній конференції з безпеки в Азії. Серед учасників конференції - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Два джерела видання повідомили, що Зеленський виступить перед делегатами "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу.

російська делегація не бере участі в сінгапурських безпекових зустрічах із 2022 року.

Від початку поточного тижня Зеленський здійснив кілька закордонних візитів. Зокрема, до Іспанії, Португалії та Бельгії для підписання угод про гарантії безпеки.

Крім цього, 31 травня глава держави відправився до Стокгольма, де також має намір підписати угоди щодо гарантій безпеки. Вже відомо, що така угода була підписана зі Швецією.