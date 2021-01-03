Росія хоче легітимізувати своїх «миротворців» на Донбасі, Україна надіслала ноту ОБСЄ

Росія спробує легітимізувати питання залучення своїх миротворців для врегулювання ситуації на сході України, заявляє керівник української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Сергій Салкуцан.

Салкуцан "надіслав главі СММ ОБСЄ ноту про провокаційні дії окупаційних сил. За наявною в УС СЦКК інформацією, Російською Федерацією проводиться низка заходів, спрямованих на перегляд раніше досягнутих за посередництва СММ ОБСЄ домовленостей про Додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Зокрема ці дії РФ спрямовані на оцінку реакції міжнародного співтовариства на можливу участь військовослужбовців ЗС РФ у складі СЦКК як «...єдиного надійного способу для сприяння врегулюванню конфлікту на сході України».

Так, 27 лютого на позиціях одного з підрозділів 2 АК (зона відповідальності - ТОРЛОУ) була проведена зйомка серії репортажів, в яких акцентується увага на можливості підвищення ефективності контролю режиму припинення вогню в разі залучення до цього процесу російських миротворців", - сказано в повідомленні, передає "Укрінформ".

"Така оцінка нібито була дана представниками СММ ОБСЄ з деяких західноєвропейських країн. До проведення вищевказаних зйомок були залучені військовослужбовці 2 АК, а в якості знімального реквізиту використовувалися уніформа спостерігачів СММ ОБСЄ і військовослужбовців так званого "представництва ЛНР в СЦКК", - наголошує українська сторона в ТКГ.

Українська делегація вважає, що "подібні провокаційні дії спрямовані на дискредитацію місії та координаційного механізму як ефективного інструменту контролю за режимом припинення вогню. Даний факт свідчить про небажання російської сторони виконувати взяті раніше на себе зобов'язання і домовленості, досягнуті сторонами в ході засідань ТКГ і у форматі Нормандської четвірки, а саме - в точному дотриманні цих домовленостей і полягає дієвий механізм мирного врегулювання".

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