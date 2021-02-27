Україна очікує реакції країн-партнерів і керівництва міжнародних організацій на обстріли 26 лютого

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) очікує реакції країн-партнерів і керівництва міжнародних організацій на обстріли з боку російських найманців на Донбасі 26 лютого.

Зазначається, що 26 лютого поранень дістали 11 військовослужбовців Збройних сил України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Учора, 26 лютого внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Водяне отримали поранення дев’ять військовослужбовців ЗС України (ще один військовослужбовець отримав поранення в іншому районі, внаслідок підриву на поки невстановленому вибуховому пристрої), а потім ще один - кульове поранення ноги", - повідомила українська делегація в ТКГ в Телеграм-каналі в суботу.

Стан поранених задовільний, їм надано медичну допомогу.

"Українська сторона СЦКК направила відповідні ноти в СММ ОБСЄ. Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 лютого окупанти 14 разів відкривали вогонь на Донбасі, двоє бійців загинули, троє - поранені