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Україна очікує реакції країн-партнерів і керівництва міжнародних організацій на обстріли 26 лютого

Стан поранених задовільний, їм надано медичну допомогу
Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) очікує реакції країн-партнерів і керівництва міжнародних організацій на обстріли з боку російських найманців на Донбасі 26 лютого.
Україна очікує реакції країн-партнерів і керівництва міжнародних організацій на обстріли 26 лютого Фото: Економічна правда

Зазначається, що 26 лютого поранень дістали 11 військовослужбовців Збройних сил України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Учора, 26 лютого внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Водяне отримали поранення дев’ять військовослужбовців ЗС України (ще один військовослужбовець отримав поранення в іншому районі, внаслідок підриву на поки невстановленому вибуховому пристрої), а потім ще один - кульове поранення ноги", - повідомила українська делегація в ТКГ в Телеграм-каналі в суботу.

Стан поранених задовільний, їм надано медичну допомогу.

"Українська сторона СЦКК направила відповідні ноти в СММ ОБСЄ. Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 лютого окупанти 14 разів відкривали вогонь на Донбасі, двоє бійців загинули, троє - поранені

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27 02 2021 11:29
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