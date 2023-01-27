росія хоче перевести час на окупованих територіях

Готується відповідний закон

росія планує перевести час на окуповаих територіях на московський, говориться в офіційному телеграм-каналі минпромторга рф.

"Триває поетапна синхронізація законодавства росії після прийняття до її складу 4 нових суб'єктів. Найближчим часом днр, лнр Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу 2-ї часової зони, де діє московський час", - говориться в повідомленні.

Проєкт федерального закону "Про внесення зміни до статті 5 федерального закону № 107-ФЗ "Про обчислення часу" вже внесено до уряду росії.

Нагадаємо, політичний блок адміністрації президента рф почав підготовку до "виборів" до "регіональних парламентів" і "муніципальних рад" анексованих українських територій,