Росія готується провести "місцеві вибори" на окупованих територіях

Охочих потрапити в "органи влади" багато

Політичний блок адміністрації президента рф почав підготовку до "виборів" до "регіональних парламентів" і "муніципальних рад" анексованих українських територій, йдеться в матеріалі видання "Медуза".

У кремлі сподіваються, що зможуть провести місцеві "вибори" у вересні 2023 року. Джерела наголосили, що поки що не розглядаються сценарії, за яких "голосування" буде неможливим, - наприклад, якщо до вересня українські війська звільнять усі захоплені території.

Немає й побоювань щодо можливих протестів у регіонах - співрозмовники "Медузи" пояснюють це тим, що, за оцінкою Кремля, на цих територіях переважно залишилися проросійськи налаштовані жителі. Вірогідних даних, що підтверджують це, немає.

Як стверджують джерела, у рамках підготовки до цієї "виборчої кампанії" кремль вирішив "посилити" проросійські адміністрації так званими "віце-губернаторами з політики", які зазвичай відповідають за перебіг виборів у регіонах. Заступником "очільника Запорізької області" став колишній віце-губернатор севастополя сергій толмачов, який був одним із кураторів проведення "референдумів про приєднання до росії" українських територій. В адміністрацію самопроголошеної "днр" було призначено олександра костомарова, який до того працював віце-губернатором ульяновської, архангельської, липецької та челябінської областей.

За словами одного з близьких до кремля співрозмовників "Медузи", зараз політичний блок ап "веде кастинг" на аналогічні посади в самопроголошеній "лнр" і частині Херсонської області.

"Охочих достатньо. Усі розуміють, що це хороший кадровий ліфт для подальшого просування по службі та отримання вигідних контрактів на кампаніях у наступні роки", - стверджує джерело.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції України повідомили, що до тих громадян, які мимоволі, під впливом фізичного примусу, брали участь в організації чи проведенні голосувань на превдореферендумах на окупованих територіях, кримінальна відповідальність не застосовуватиметься.