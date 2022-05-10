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Українців не притягуватимуть до відповідальності за участь псевдореферендумах

Ольга
Матарикіна
Подібні заходи не мають нічого спільного з процедурою, котра прописана у Конституції України
Українців не притягуватимуть до відповідальності за участь псевдореферендумах Фото: gettyimages.com

У Міністерстві юстиції України повідомили, що до тих громадян, які мимоволі, під впливом фізичного примусу, брали участь в організації чи проведенні голосувань на превдореферендумах на окупованих територіях, кримінальна відповідальність не застосовуватиметься.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

У Мін’юсті зазначають, що референдум - одна із форм безпосередньої демократії, яка використовується багатьма країнами світу для вирішення важливих державних питань.

"Але на території України, ще у 2014 році, російська федерація перетворила цей інструмент народовладдя в знаряддя для реалізації своїх загарбницьких планів. Прикриваючись думкою фіктивної більшості, представники держави-агресора неодноразово проводили антизаконні референдуми на тимчасово захоплених територіях", - ідеться в повідомленні.

У Міністерстві наголошують, що "подібні заходи не мають нічого спільного з процедурою, котра прописана у Конституції - документі з міжнародним визнанням та найвищою юридичною силою".

"До речі, саме в Основному законі зазначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України. Отже, рішення, прийняті в ході такого дійства, не мають правових наслідків. Тож, і "укази" президента росії про приєднання до рф українських територій є нікчемними – це вчора офіційно визнав і Президент України Володимир Зеленський своїм Указом", - зазначають у Мін’юсті.

Наголошується, що особи, винні за спроби порушити територіальну цілісність України, будуть обов’язково покарані.

Як повідомлялося, 4 жовтня 2022 року Президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента російської федерації щодо визнання "незалежними" Криму, так званих "лнр" та "днр", Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів.

Раніше путін оголосив про "приєднання" чотирьох захоплених регіонів України до складу рф.

 


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05 10 2022 18:32
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