росія і далі використовуватиме "вагнерівців" – розвідка Британії

За даними розвідки, кремль планує продовжити співпрацю з лояльними до себе представниками ПВК "Вагнер" попри ймовірну загибелі керівництва в авіакатастрофі.

Про це Міністерство британії написало в X (Twitter).

"29 вересня у осії опублікували відео, як президент Путін зустрічається з колишнім представником керівництва групи Вагнера Андрєєм Трошевим та доручає йому створювати "нові добровольчі підрозділи". На зустрічі був також заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров", - йдеться в дописі.

На час заколоту лідера групи Євгенія Пригожина Трошев, схоже, заохочував "вагнерівців" підписувати контракти. Розвідка припускає, що зараз багато хто серед "вагнерівців" вважає його зрадником.

Євкуров, схоже, здійснював поїздки до Африки.

"Підтримка президентом Трошева і Євкурова вказує на те, що росія продовжить використовувати добровольчі підрозділи і приватні військові компанії, та планує майбутнє для групи Вагнера. РФ готується покладатися на досвід ветеранів, які доведуть свою лояльність, і продовжить присутність у країнах Глобального півдня, але ймовірно з більшим наглядом з боку кремля", - написало міністерство.

Вчора в британській розвідці заявили, що ПВК "Вагнер" повертається на війну в Україну.