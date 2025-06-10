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росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення

10 червня 2025, 12:32
росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення
фото: Lawrence F. Gillen
Планується, що пасажирські потяги між москвою і Пхеньяном, на маршруті протяжністю понад 10 тис. км, курсуватимуть двічі на місяць

росія і Північна Корея з наступного тижня відновлять пряме пасажирське залізничне сполучення між їх столицями Москвою і Пхеньяном, призупинене понад п'ять років тому через пандемію COVID-19.

Про це з посиланням на російського державного оператора залізниць "РЖД" повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.

Планується, що пасажирські потяги між москвою і Пхеньяном, на маршруті протяжністю понад 10 тис. км, курсуватимуть двічі на місяць, а подорож в один бік триватиме вісім днів. У "РЖД" цей маршрут назвали найдовшим у світі прямим залізничним маршрутом.
 
Потяги до москви відправлятимуться із Пхеньяна 3-го та 17-го числа кожного місяця, а з російської столиці до Пхеньяна відбуватимуть 12-го та 26-го числа кожного місяця. Також із 19 червня відновлюється курсування пасажирського потяга, що сполучає Пхеньян та російський Хабаровськ, місто поблизу кордону росії з Північною Кореєю.
 
Наразі між росією і КНДР функціонує лише один залізничний "Міст Дружби", який упродовж останнього часу залізничний активно використовувався для постачання зброї та інших вантажів із Північної Кореї для потреб російської армії.
залізницявійна в Україніросія окупанти

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