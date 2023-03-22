росія і Китай не обговорювали формулу миру – кремль
Про це сьогодні заявив спікер кремля дмитро пєсков.
Цитують росзмі.
"Ні, український мирний план не обговорювався, був обмін думками щодо положень, які містить китайський мирний план", - заявив пєсков.
Те, що Пекін поки не відповів на пропозицію приєднатися до мирного плану Києва, - питання, яке стосується двосторонніх відносин між Китаєм та Україною, додав російський спікер.
Зранку ми писали, що путін розповів Сі про готовність росії перейти на юані в торгівлі.