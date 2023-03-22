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ПОЛІТИКА

росія і Китай не обговорювали формулу миру – кремль

22 березня 2023, 14:45
росія і Китай не обговорювали формулу миру – кремль
Фото: Reuters
президент росії володимир путін і голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах в москві не обговорювали формулу миру.

Про це сьогодні заявив спікер кремля дмитро пєсков.

Цитують росзмі.

"Ні, український мирний план не обговорювався, був обмін думками щодо положень, які містить китайський мирний план", - заявив пєсков. 

Те, що Пекін поки не відповів на пропозицію приєднатися до мирного плану Києва, - питання, яке стосується двосторонніх відносин між Китаєм та Україною, додав російський спікер. 

Зранку ми писали, що путін розповів Сі про готовність росії перейти на юані в торгівлі. 

РосіяКитаймирний план

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