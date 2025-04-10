Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія і США обмінялися засудженими – WSJ

10 квітня 2025, 12:35
росія і США обмінялися засудженими – WSJ
фото: Reuters
З російської колонії звільнили засуджену за донат для України
росія і США провели обмін в'язнями на знак продовження розбудови довіри.
 
Про це повідомляє газета Wall Street Journal.
 
Обмін відбувся сьогодні вранці в Абу-Дабі. 
 
росіяни відпустили Ксенію Кареліну – громадянку і росії, і США, засуджену до 12 років колонії суворого режиму за те, що вона пожертвувала менш ніж $100 на українську благодійність. росія розцінила це як "державну зраду".
 
Штати відпустили Артура Петрова – громадянина Німеччини і росії, заарештованого в 2023 на Кіпрі за американським запитом у зв'язку з експортом чутливої електроніки в обхід санкцій. 
 
Посадовці ЦРУ повідомили, що розмови про обмін проводили їхній директор Джон Реткліфф та високопосадовці російської розвідки. Це свідчить про поглиблення відносин між розвідувальними службами Штатів і росіян. За даними джерел газети, Реткліфф після призначення на посаду вже декілька разів мав телефонні розмови з головою ФСБ Бортніковим та керівником Служби зовнішньої розвідки Наришкіним. 
 
Реткліфф особисто прилетів до Абу-Дабі, аби забрати Кареліну. 
 
"Сьогодні президент Трамп повернув додому з росії ще одну помилкового засуджену американку. Пишаюся офіцерами ЦРУ, які працювали невтомно, щоб підтримати ці зусилля, і ми вдячні уряду ОАЕ за долучення до обміну", – прокоментував директор ЦРУ.
 
Речник ЦРУ сказав, що "обмін доводить важливість підтримування відкритою лінії комунікації з росією, попри глибокі виклики в наших двосторонніх відносинах". 

 

СШАобмін полоненимивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя Кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Ірина Бороган та Андрій Солдатов
Політика
Параноя Кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Ірина Бороган та Андрій Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання
Політика
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання "1945"
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 07:21
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Технології
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 13:26
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Технології
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 12:59
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Політика
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 11:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється