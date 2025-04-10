росія і США провели обмін в'язнями на знак продовження розбудови довіри.

Обмін відбувся сьогодні вранці в Абу-Дабі.

росіяни відпустили Ксенію Кареліну – громадянку і росії, і США, засуджену до 12 років колонії суворого режиму за те, що вона пожертвувала менш ніж $100 на українську благодійність. росія розцінила це як "державну зраду".

Штати відпустили Артура Петрова – громадянина Німеччини і росії, заарештованого в 2023 на Кіпрі за американським запитом у зв'язку з експортом чутливої електроніки в обхід санкцій.

Посадовці ЦРУ повідомили, що розмови про обмін проводили їхній директор Джон Реткліфф та високопосадовці російської розвідки. Це свідчить про поглиблення відносин між розвідувальними службами Штатів і росіян. За даними джерел газети, Реткліфф після призначення на посаду вже декілька разів мав телефонні розмови з головою ФСБ Бортніковим та керівником Служби зовнішньої розвідки Наришкіним.

Реткліфф особисто прилетів до Абу-Дабі, аби забрати Кареліну.

"Сьогодні президент Трамп повернув додому з росії ще одну помилкового засуджену американку. Пишаюся офіцерами ЦРУ, які працювали невтомно, щоб підтримати ці зусилля, і ми вдячні уряду ОАЕ за долучення до обміну", – прокоментував директор ЦРУ.

Речник ЦРУ сказав, що "обмін доводить важливість підтримування відкритою лінії комунікації з росією, попри глибокі виклики в наших двосторонніх відносинах".