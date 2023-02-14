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ПОЛІТИКА

росія є глобальним ізгоєм — генерал США

14 лютого 2023, 18:29
росія є глобальним ізгоєм — генерал США
Джерело: sud.ua
Світ тим часом залишається надихнутим українською хоробрістю та стійкістю.

Сьогодні, 14 лютого, голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що росія програла війну, що розпочала на території України.

Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на брифінгу.

Міллі, виступаючи на спільній прес-конференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном, сказав, що президент путін вірив, що зможе швидко перемогти Україну, коли майже рік тому наказав своїм військам вторгнутися.

"(Путін - ред.) помилявся. Україна залишається вільною. Вони залишаються незалежними. НАТО та його коаліція ніколи не були сильнішими", - додав генерал США.

За його словами, наразі росія є глобальним ізгоєм, а світ тим часом залишається надихнутим українською хоробрістю та стійкістю.

"Коротко кажучи, росія програла - вони програли стратегічно, оперативно і тактично, і вони платять величезну ціну на полі бою", - наголосив американський генерал.

Раніше повідомлялось, що США попереджають Україну, що вона стоїть перед переломним моментом у війні.

СШАвійнарф тероризм

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