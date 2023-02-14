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ПОЛІТИКА

США попереджають Україну, що вона стоїть перед переломним моментом у війні — WP

14 лютого 2023, 15:03
США попереджають Україну, що вона стоїть перед переломним моментом у війні — WP
Колаж "Сегодня"
У Вашингтоні бояться, що до літа Київ вичерпає поточний бюджет американської допомоги, а після того буде важко добитися від Конгресу нового фінансування.

США, як очікується, оголосять про направлення нового пакету військової допомоги Україні наступного тижня. При цьому офіційні особи у Вашингтоні попереджають про вирішальний момент у війні.

Про це повідомляє The Washington Post.

За її даними, адміністрація також опрацьовує з Конгресом виділення 10 млрд доларів як бюджетну підтримку України.

"Адміністрація президента США Джо Байдена також працює з Конгресом над схваленням ще 10 млрд доларів як пряма бюджетна допомога Києву і, як очікується, оголосить про ще один великий пакет військової допомоги наступного тижня, а також про введення додаткових санкцій проти Кремля приблизно в це ж час", - пише видання.

У міру наближення роковин вторгнення росії в Україну офіційні особи США повідомили українським лідерам, що вони зіткнулися з критичним моментом, щоб змінити траєкторію війни, посилюючи тиск на Київ, щоб досягти значних успіхів на полі бою, тоді як зброя та допомога з боку Сполучених Штатів та його союзники ростуть.

Попри обіцянки підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, офіційні особи в Білому домі кажуть, що недавні пакети допомоги від Конгресу та союзників Америки є найкращим шансом Києва рішуче змінити хід війни.

Багато консерваторів у Палаті представників, очолюваної республіканцями, пообіцяли відмовитися від підтримки, і довгостроковий апетит Європи до фінансування воєнних дій залишається незрозумілим.

Декілька офіційних осіб відзначили сильну двопартійну підтримку, яка супроводжувала кожен пакет по Україні, додавши, що Конгрес дав Білому дому більше, ніж він просив, але вони визнали, що це було під керівництвом демократів у Палаті представників та Сенаті.

"Ми продовжимо намагатися навіяти їм, що ми не можемо робити нічого і все назавжди", - сказав один із високопосадовців адміністрації.

За його словами, адміністрація "дуже твердо вважає", що буде важко продовжувати отримувати такий же рівень безпеки та економічної допомоги від Конгресу.

Нагадаємо, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг розповів, які питання розглянуть на сьогоднішньому засіданні "Рамштайн-9".

СШАвійнавійськова допомога

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